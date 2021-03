RB Leipzigs Nagelsmann kritisiert Kluivert: „Lässt sich sehr weit abtreiben“

Leipzig. Justin Kluivert hatte im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) eigentlich schon in der siebten Spielminute den Führungstreffer auf dem Fuß. Statt im Kasten landet sein Schuss direkt in den Armen von Keeper Kevin Trapp. Eine erste vergebene Großchance. In der Analyse nach dem Spiel kritisierte Trainer Julian Nagelsmann genau diese Szene. „Er lässt sich da sehr weit auf den Flügel abtreiben, obwohl er zentral einen freien Laufweg hat.“ Anzeige

Kritik an Kluivert nicht zum ersten Mal

Kritik an der 21-Jährigen Leihgabe vom AS Rom gab es nicht zum ersten Mal. Bereits vor der Partie gegen Hertha BSC (3:0) mochte sich der Bullen-Coach bei der Frage nach Kluiverts Zukunft nicht eindeutig festlegen. Die Leihe läuft zum 30. Juni aus. Nach dem 1:0 gegen Bayer Leverkusen musste der Niederländer mehrere Partien aussetzen. Nagelsmann sprach davon, ihn „sehr wenig im Training“ zu sehen. Damals hoffte der Coach, dass Kluivert gesund bleibt, trainieren kann und für Spiele fit ist.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel gegen Frankfurt Schade RB Leipzig: Trotz deutlichem Chancenplus reicht es gegen Eintracht Frankfurt nur zu einem 1:1-Unentschieden. ©

Das ist er nun, seine Leistung hat aber zumindest gegen Frankfurt nicht wirklich für Begeisterung beim Leipziger Trainer gesorgt. Dabei lobte Nagelsmann ihn in der Vergangenheit auch. „Es gab eine Phase,als wir gegen Bayern München und Manchester United gespielt haben. Da haben wir den Justin Kluivert gesehen, den wir uns erhofft haben.“ Danach habe seine Leistung – auch aufgrund der Verletzung im Leverkusen-Spiel – nachgelassen.

Voraussetzungen vorhanden

Dabei besteht gerade jetzt die Möglichkeit für den Niederländer, sich von seiner besten Seite zu präsentieren. Denn im Endspurt der Bundesliga muss RB Leipzig die verbliebenen Spiele gewinnen, um noch eine Chance auf den Meistertitel zu haben. Beste Gelegenheit für Kluivert wie auch seine Kollegen Hee-chan Hwang und Alexander Sörloth zu glänzen.



Die Voraussetzungen dafür hat der Linksaußen auf jeden Fall. Das weiß auch sein Coach. Er habe grundsätzlich Fähigkeiten, die den Roten Bullen in einigen Bundesligaspielen bislang zugute gekommen seien. „Vor allem, was die Tiefe, das Ansprinten, seine Tempo-Läufe und seine Tempo-Dribblings angeht. Dazu strahlt er eine gute Torgefahr und einen guten Abschluss aus“, so die Einschätzung des Trainers.