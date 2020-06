RB Leipzigs Nagelsmann räumt Fehler ein: "Zu wenig Videoanalysen gemacht"

Leipzig. Julian Nagelsmann ist ein Freund direkter Worte, er hält mit ehrlichen Analysen nicht hinter dem Berg. Nun hat sich der Fußball-Lehrer selbstkritisch zu Fehlern des Trainerteams während der Corona-Pandemie geäußert. „Nach meinem Gefühl haben wir ein bisschen zu früh die schützende Hand über die Spieler gehalten, zu wenig Videoanalysen gemacht“ sagte der RB-Coach vorm Saisonfinale gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr).

Er habe den Spielern Freiraum geben wollen, um sich den Frust durch die Saisonunterbrechung von der Seele zu spielen. Rückblickend habe man da zu viel „Gas rausgenommen“ und die Theorie nicht mehr so behandelt wie davor, erklärte Nagelsmann.

🎙 Die PK vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg 🎙 Die Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg mit Coach Julian Nagelsmann. Gepostet von RB Leipzig am Donnerstag, 25. Juni 2020

Der Grund: Es habe Unsicherheit geherrscht, „inwieweit der Cheftrainer eingreifen kann in gewissen Situation, inwieweit wir den Spielern nicht zu sehr auf die Nerven gehen und trotzdem aber Inhalt vermitteln. Das würde ich jetzt als kleinen Fehler bezeichnen, den ich mir selbstkritisch auf die Fahne schreibe.“ So viele Pandemieunterbrechungen, schränkte der Ex-Hoffenheimer ein, habe er in seiner aktiven Trainerkarriere ja auch noch nicht erlebt.

Nur drei Siege in acht Spielen

Trotz der verringerten Zahl an Theoriesitzungen gibt es in seinen Augen keine Garantie dafür, dass seine Schützlinge, wenn man es anders gemacht hätte, in der letzten Saisonphase „über alles drüber gefegt wären“. Nach dem Ende der Bundesliga-Pause hatte der Herbstmeister in acht Spielen nur drei Siege gefeiert.