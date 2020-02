RB Leipzigs Nagelsmann und die Schiris: „Das 12. Mal eine Verarschungsantwort gekriegt“

Leipzig. Ohne die umstrittene gelb-rote Karte für Alassane Plea in der 61. Minute hätte RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach den 0:2-Halbzeitrückstand möglicherweise nicht mehr in ein 2:2 verwandeln können. Nach dem Spitzenspiel musste sich Schiedsrichter Tobias Stieler gegen Kritik an seiner Entscheidung verteidigen. Plea hatte sich wegen eines aus einer Sicht nicht gegebenen Fouls von Marcel Sabitzer beschwert und dafür Gelb kassiert. Danach machte er eine abfällige Handgeste in Richtung des Unparteiischen, Stieler zückte nur Sekunden später Gelb-Rot.

Hintergrund: Der DFB hatte in der Winterpause ein schärfes Vorgehen gegen Unsportlichkeiten wie Fordern von gelben Karten, Reklamieren, aggressives Verhaltens, Zeitspiel, Schwalben und Rudelbildung angekündigt. Das Ziel ist es, den Respekt gegenüber den Unparteiischen und die Vorbildwirkung zu erhöhen – auch mit Sicht auf das Verhalten in den unteren Ligen.

Nagelsmann: Zwischen unfairen und nervigen Situationen unterscheiden

RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann wünscht sich trotz der neuen Richtlinien Fingerspitzengefühl bei kritischen Entscheidungen. „Ich finde, dass man als Schiedsrichter schon ein bisschen unterscheiden muss zwischen extrem unfairen Situationen oder nervigen Situationen wie Ball wegschlagen oder ständig winken, wenn ich ganz klar den Ball selber ins Aus spiele“, erklärte er am Montag. Auf Unsportlichkeiten wie Schwalben sollte deutlich mehr reagiert werden. „Da würde ich mir wünschen, dass wie in England auch nachträglich mal eine Sperre ausgesprochen wird.“ Emotionen gehören für den RB-Coach aber dazu. „Eine Emotion zu zeigen, ist nicht zwingend unfair“, so Nagelsmann.

Profis nicht für Handgreiflichkeiten bei Amateuren verantwortlich

Nagelsmann hat „Verarschungsantwort“ bekommen

Im allgemeinen Umgang zwischen Schiedsrichtern und Spieler bzw. Trainern plädiert der RB-Coach für einen netteren Umgang auf Augenhöhe. „Es gibt viele gute Schiedsrichter, mit denen man auch gut sprechen kann, auch vierte Offizielle“, sagte Nagelsmann. Gegen Mönchengladbach war das aus seiner Sicht nur teilweise der Fall. Als er am Ende des Spiels einen der Offiziellen auf ein Foul von Breel Embolo an RB-Kapitän Marcel Sabitzer ansprach, war er mit der Reaktion nicht zufrieden. Anfangs hatte Nagelsmann noch normal mit den Offiziellen gesprochen, „bis ich das zwölfte Mal einfach eine Verarschungsantwort gekriegt habe. Dann wird man einfach mal emotional und dann sitzt du als Trainer oder als Spieler natürlich am deutlich kürzeren Hebel.“

Nach seinem Dialog war Nagelsmann an Borussia-Verteidiger Matthias Ginter vorbeigegangen und hatte ihn unabsichtlich berührt. „Er hat es wohl so empfunden, als würde ich ihn wegchecken“, sagte Nagelsmann im „ZDF Sportstudio“: „Das habe ich aber nicht gemacht. Wenn er es so empfunden hat, tut es mir leid. Es war nicht beabsichtigt.“

Einfach mal einen Fehler zugeben

Schiedsrichter und Trainer sieht Nagelsmann in der Verantwortung für eine bessere Kommunkation zu sorgen. Ein Schlüssel dafür sei es, auch mal einen Fehler zuzugeben, wie er es selbst gegenüber der Mannschaft hin und wieder tut. Der Offizielle im Gladbach-Spiel habe dagegen sinngemäß gesagt: „Hab ich nicht gesehen! Hab ich nicht gesehen! Was für eine Szene? Weiß ich nichts davon!“ Er verdeutlichte seine Beschwerde mit einem Beispiel aus dem eigenen Familienleben. „Ich kenn das ja von Zuhause auch. Ab und zu muss man einfach mal ja sagen und dann ist gut, dann ist Ruhe.“ Auch wenn das Ja nur so dahin gesagt sei. Zu Felix Brych, der das Spiel gegen Eintracht Frankfurt leiten wird, sagte der Fußball-Lehrer: „Ich konzentriere mich eher auf meinen Job und weniger auf die Schiedsrichter. Demnach hoffe ich, dass Felix Brych einen guten Tag hat.“ Die langen Scouting-Berichte eines Mitarbeiters zu den Leistungen der Schiri-Gespanne in RB-Partien liest sich Nagelsmann nicht immmer komplett durch, wie er verriet. Wenn ... dann beschäftigt er sich eher mit dem vierten Offiziellen.