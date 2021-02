RB Leipzigs Nagelsmann von Klopps Titelsammlung „noch weit weg“

Budapest. Das Champions-League-Achtelfinale (Dienstag, 21 Uhr/DAZN) ist nicht nur ein Duell zwischen RB Leipzig und dem Liverpool FC. Es ist auch ein Duell zwischen zwei deutschen Erfolgstrainern. Julian Nagelsmann trifft auf Jürgen Klopp: Das Trainertalent gegen den erfahrenen Coach. Der Trainer der Messestädter selbst wies in einem Interview mit dem Kicker auf die doch recht unterschiedliche Erfolgsbilanz hin: „Er hat die Gabe, Klubs zu entwickeln und Menschen zu bewegen. Von seiner Titelsammlung bin ich noch weit weg.“ Anzeige

Nagelsmann und RB Leipzig warten noch auf Titel

Die ist tatsächlich umfangreich. Klopp hat mit dem BVB fünf, mit dem LFC vier Titel geholt. Mit Dortmund wurde er 2011 und 2012 Deutscher Meister, holte 2012 zusätzlich noch den DFB-Pokal. 2013 und 2014 konnte er sich mit den Schwarz.Gelben im Super-Cup-Finale gegen den FC Bayern München behaupten. Mit dem Liverpool FC holte er 2020 den englischen Meistertitel, den ersten der Reds nach 30 Jahren. Im Jahr zuvor feierte Klopp mit Mo Salah und Co. den Champions-League-Sieg. Außerdem sicherten sich die Liverpooler mit ihrem deutschen Trainer 2019 den UEFA Super Cup und die Club-Weltmeisterschaft. Auch höchste persönliche Weihen gab es für den 53-Jährigen, der 2019 und 2020 zum FIFA-Trainer des Jahres gekürt wurde.

Julian Nagelsmann hingegen wartet noch auf seinen ersten Titel, arbeitet aber fleißig daran, bald einen in der Tasche zu haben. Mit RB Leipzig schnupperte er vergangene Saison am Champions-League-Sieg, musste sich jedoch gegen Trainer Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain im Halbfinale geschlagen geben. In der aktuellen Saison sind die Roten Bullen erneut auf einem guten Weg, müssen sich aber zunächst eben gegen Liverpool behaupten. Der kürzeste Weg zu einem ersten Titel scheint aktuell der DFB-Pokal. Hier stehen die Messestädter im Viertelfinale, treffen am 3. März auf den VfL Wolfsburg.

Ist Klopp ein Vorbild für Nagelsmann? Das verneint der Coach der Roten Bullen. „Die Art und Weise des Fußballs ist bei uns etwas different, da gibt es Unterschiede, wie er und ich groß geworden sind." Als Beispiel könne er aber durchaus dienen. "Wie er Menschen führt und begeistert, da kann man sich schon etwas abschauen“, so der Bullen-Coach. „Ich verfolge natürlich seinen Werdegang. Mainz, Dortmund, Liverpool – er hat Club in Situationen, die nicht extrem rosig waren, übernommen. Und er hat sich auch zum richtigen Zeitpunkt verlassen. Beim BVB hat er sehr viel geleistet, vor allem in Bezug auf die Stimmungslage im Verein. Das sind alles Dinge, die man sich abschauen sollte.“

Gegenseitiger Respekt

Vor allem für Jürgen Klopps Art findet Nagelsmann viele positive Worte. „Es ist erstrebenswert, wenn man dann irgendwann einen Verein verlässt, dass Mitarbeiter und Spieler freudig auf die Zeit mit einem zurückblicken und sagen ‚Das war ein guter Typ, ein sehr guter Trainer, der uns als Mannschaft, als Club entwickelt hat‛. In Dortmund sieht man immer noch, dass es unter Klopp eine schöne und erfolgreiche Zeit war“, so der 33-Jährige. Gleiches gelte auch jetzt in Liverpool. „Wenn er irgendwann mal 2026 den Club verlässt, werden auch dort alle sagen, dass die Zeit mit ihm außergewöhnlich schön und erfolgreich war und er einen tollen Geist in den Verein gebracht hat“, prophezeit Nagelsmann.