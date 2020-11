RB Leipzigs Nagelsmann vor Duell mit Basaksehir: „Wollen aus eigener Kraft weiterkommen“

Leipzig. Wo die meisten von Spiel zu Spiel denken, ist RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann schon ein paar Tage weiter. „Die Aufgabe der Spieler ist es, ans Tagesgeschäft zu denken, ans Hier und Jetzt. Meine Aufgabe ist es, viele Dinge zu berücksichtigen. Deshalb denke ich an die nachfolgenden Wochen“, sagt der 33-Jährige. Vor allem in Sachen Belastungssteuerung sei das wichtig. In der täglichen Arbeit müsse er überlegen, welcher Spieler wann und wie spielen kann. Die Prognosen seien aber nicht ganz so einfach. Anzeige

Kein Training mehr geplant

Richtig trainieren werden die Roten Bullen vorab nicht. Nach dem Heimsieg gegen Arminia Bielefeld (2:1) stehen für die Profis selbstständige und individuelle Termine bei den Physiotherapeuten an, außerdem Regeneration. Auf dem Montagsplan ist Wettkampfersatztraining vorgesehen, allerdings nur für diejenigen, die am Samstag nicht zu Einsatz kamen, erklärt der RB-Coach den Ablauf. „Am Dienstag haben wir dann die Gegnervorbereitung und die Vorstellung der Idee, wie wir gegen Istanbul erfolgreich sein wollen.“

Von Istanbul direkt nach München

Basaksehir sei fußballerisch sehr gut, so Nagelsmann mit Blick den Mittwoch. „Das hat man auch schon im Hinspiel in Leipzig gesehen. Wenn sie ein bisschen Platz haben, finden sie gute Lösungen.“ Auch in ihren Partien gegen Manchester United und Paris Saint-Germain hätten sie Qualität bewiesen. Der RB-Coach sieht sich und sein Team in der Pflicht. „Wir sollten ihnen nicht diesen Raum geben, den sie in der zweiten Halbzeit des Hinspiels hatten. Außerdem wollen wir selbst torgefährlich werden und alles reinwerfen.“