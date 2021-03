RB Leipzigs Nagelsmann vor Duell mit Frankfurt: " Habe da eine Rechnung offen"

Leipzig. Wieviel Zeit braucht ein Team wie RB Leipzig, um das Aus in der Champions League zu verdauen? Trainer Julian Nagelsmann hatte nach dem 0:2 gegen den Liverpool FC gesagt, dass er seiner Mannschaft Zeit lassen wollen. Allerdings nicht allzu viel. 20 Stunden sollten seiner Meinung nach reichen, um wütend und enttäuscht über das Ausscheiden zu sein. Am Freitag, also deutlich nach Ende der Frist und zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, meinte er: „Es wird auch heute noch Enttäuschung zu spüren sein. Ich denke, das ist normal. Die Champions League ist ein sehr interessanter Wettbewerb, in dem wir gerne noch die eine oder die andere Runde weiter gekommen wären.“ Anzeige

„Müssen ein sehr gutes Bundesliga-Spiel machen“

Für seine persönliche Weiterentwicklung und die seiner Spieler sei es dennoch wichtig, Dinge richtig einzuschätzen und einzuordnen, so der Bullen-Coach. „Ich glaube, das haben wir am Mittwoch gut gemacht. Die Bedeutung der ersten 20 Minuten in so einem Spiel, wenn man schon einen 0:2-Rückstand aufholen muss, ist sehr groß. Wir sind aber nicht gut ins Spiel gekommen, hatten in diesen entscheidenden ersten Minuten zu wenige Aktionen. Dann ist sukzessive der Glaube geschwunden“, analysierte der Coach die Partie gegen die Engländer im Nachgang. „Wir hatten Möglichkeiten, in denen wir – mit ein bisschen mehr Fortune – auch in Führung hätten gehen und somit auch die Weichen hätten anders stellen können.“

DURCHKLICKEN: Einige Bilder aus dem Rückspiel Mutloses RB Leipzig: Die Nagelsmann-Elf scheidet nach einem 0:2 im Rückspiel gegen den Liverpool FC aus der Champions League aus. ©

Das gelang den Roten Bullen nicht. Der Gegner wusste das eiskalt auszunutzen. „Das ist auch ein Lernprozess“, sagte Nagelsmann einsichtig. „Wir haben gegen eine Weltklasse-Mannschaft gespielt. Trotzdem hatten wir – vielleicht nicht den Anspruch, aber – den Glauben, weiterzukommen. Da uns das nicht geglückt ist, wird das immer noch ein bisschen Enttäuschung nach sich ziehen. Aber das gehört dazu und es ist wichtig diese Enttäuschung zuzulassen.“ Im Sportlerleben müsse man auch Niederlagen akzeptieren. Wichtig sei, die richtigen Lehren daraus zu ziehen und zu versuchen, sich in Zukunft zu verbessern. „Deshalb müssen wir am Sonntag auch ein sehr gutes Bundesliga-Spiel machen“, so die Ansage.

Aus Niederlagen lernen

Denn dann (15.30 Uhr/Sky) empfängt RB Leipzig die Eintracht aus Frankfurt in der Red Bull Arena. „Der Fokus soll jetzt darauf gelegt werden, im nächsten Liga-Spiel top performen zu können und weiterhin ganz oben mitzumischen.“ Kann man der Niederlage vielleicht auch etwas gutes Abgewinnen und sie in positive Energie für die kommenden Partien umwandeln? „Ein Ausscheiden in der Champions League ist natürlich endlich und nicht mehr veränderbar. Deswegen kann man sich jetzt darauf konzentrieren, in der Bundesliga und im Pokal maximal erfolgreich zu sein. Aus der Niederlage an sich Energie zu schöpfen, ist schwierig.“



Inhaltliche Weiterentwicklung könne man aber sehr herausziehen, so der 33-Jährige. Tendenziell sei bei einer Niederlage mehr schief gegangen als bei einem Sieg. Deshalb könne man auch mehr aus einer verlorenen Partien lernen. „Die positive Energie entsteht, denke ich, daraus dass wir diesen Wettbewerb nicht mehr zu bestreiten haben. Das müssen wir abhaken und uns darauf konzentrieren, dass wir uns im nächsten Jahr für die Champions League qualifizieren. Wenn wir in der Liga weiter so performen, dann gelingt uns das.“

„Ich habe da eine Rechnung offen“

In der Bundesliga stehen die Leipziger sehr gut da. Mit 53 Punkten nach 24 Spieltagen ist die aktuelle auch ihre bislang beste Saison im deutschen Oberhaus. „Wir wollen so lange wie möglich der größtmögliche Herausforderer für alle Mannschaften in der Bundesliga und ein interessanter Gegner sein. Unsere vergangenen Liga-Spiele waren beeindruckend, finde ich“, sagte Nagelsmann zuletzt ganz unbescheiden. Für Bescheidenheit gibt es tatsächlich auch keinen Anlass. Die Power, der Wille und die Leidenschaft, die die sein Team in den vergangenen Liga-Partien auf den Platz brachte, spricht nur für sie.

LVZ-Direktabnahme

Jeden Freitag neu: Melde Dich hier für unseren RB-Leipzig-Newsletter an.