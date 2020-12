RB Leipzigs Nagelsmann vor Werder-Spiel: „Wir sind zu Hause unglaublich stark“

Leipzig. Bis zum Jahresende stehen RB Leipzig noch drei Bundesliga-Partien und die zweite Runde im DFB-Pokal bevor. Am Samstag geht es gegen den ersten Gegner in den Endspurt vor der kurzen Weihnachtspause. Um 15.30 Uhr (Sky) gastiert der SV Werder Bremen in der Red-Bull-Arena. Von seinem ehrgeizigen Kollegen Florian Kohfeldt erwartet Bullen-Coach Julian Nagelsmann Variabilität und verspricht, auch das Spiel seiner Mannschaft abwechslungsreich zu gestalten. „Wir werden nicht 90 Minuten lang das Eine durchziehen. Wir werden sicherlich mal hoch, mal tiefer verteidigen und versuchen, Kontersituationen zu kreieren." Anzeige

"Kenne Florian Kohfeldt als sehr ehrgeizigen Trainer"

Sich tief zu positionieren könnte durchaus nützlich sein, weiß der 33-Jährige, denn „Werder hat Probleme, sich gegen tief stehende Gegner Torchancen zu erspielen. Im letzten Drittel haben sie bei wenig Raum nicht die besten Lösungen parat.“ Aber: „Sie haben in der aktuellen Saison, glaube ich, noch kein Konter-Gegentor gekriegt.“ Nach ausführlicher Gegneranalyse zieht der RB-Coach Parallelen zum Spiel der Bremer in der Vorsaison gezogen: „Sie haben im Vergleich zu vergangenem Jahr etwas mehr Geradlinigkeit in ihr Spiel gebracht, versuchen klarer zu Abschlusssituationen zu kommen. In vielen Spielen sah es ganz gut aus.“

Die Männer von Florian Kohfeldt machten unlängst die Aussage, aus den nächsten beiden Spielen – also gegen RB Leipzig und Borussia Dortmund – mindestens einen Punkt zu holen. Dass der 38-Jährige aber auf ein Unentschieden oder eine nicht allzu hohe Niederlage hofft, wagt Julian Nagelsmann zu bezweifeln. „Grundsätzlich kenne ich Florian Kohfeldt als sehr ehrgeizigen Trainer.“

Das Ergebnis am Samstag hängt natürlich nicht nur vom Gegner, sondern auch von den Roten Bullen selbst ab. „Wichtig ist, wie wir auftreten und wie präsent wir sind. Bremen wird sicherlich versuchen, uns über Körperlichkeit und Elan in die Knie zu zwingen. Wir müssen dagegenhalten. Dann werden wir auch die Qualität haben, das Spiel zu gewinnen.“



„Wir haben hohe Ziele“

Nagelsmann ist zuversichtlich. „In den letzten Spielen sind wir in eine sehr gute Dynamik gekommen. Das werde ich den Jungs auch sagen, dass sie diese Dynamik auch weiter nutzen sollen“, zeigt sich der Coach optimistisch und meint damit das 3:3-Unentschieden gegen den FC Bayern München und die zwei Siege in der Champions League, wie auch den damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale.