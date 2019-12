RB Leipzigs Nagelsmann will gegen Ex-Club Hoffenheim keine Geschenke verteilen

Personalsituation

Gegner

Die TSG hat vor der Saison einen Neuanfang über die Bühne gebracht. Für den zu den Roten Bullen abgewanderten Julian Nagelsmann übernahm der ehemalige Co-Trainer Alfred Schreuder, der die auch personell stark veränderte Mannschaft zunächst von Hurra-Fußball zu mehr Kontrolle und defensiver Stabilität brachte. Nach einem durchwachsenen Saisonstart folgte ein beeindruckender Fünf-Siege-Lauf, dem unter anderem Schalke 04 und der FC Bayern zum Opfer fielen. Weil aber zuletzt gegen Düsseldorf und Mainz insgesamt nur ein Punkt raussprang, weiß im Kraichgau niemand so richtig, wo das Team in der Entwicklung eigentlich steht.

Statistik

Zum achten Mal begegnen sich Leipzig und Hoffenheim in einem Plfichtspiel. Die Roten Bullen liegen in der Bilanz leicht vorn. Drei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen stehen zu Buche. Zwei der vergangene drei Duelle konnte RB für sich entscheiden. Beim letzten Aufeinandertreffen im Februart trennten sich die beiden Mannschaft in Leipzig mit 1:1. Andrej Kramaric hatte Hoffenheim früh in Führung gebracht. Willi Orban besorgte kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich.