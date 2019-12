RB Leipzigs Oliver Mintzlaff: "Ich kann mir keinen anderen Arbeitgeber vorstellen"

Auch die Struktur innerhalb des Vereins soll den gestiegenen Anforderungen angepasst werden. So kündigte Mintzlaff Umstrukturierungen im Management-Bereich an: Die Führungsebene solle demnach 2020 um mehrere Personen erweitert werden. Vor allem im Finanzbereich würden auf RB große Herausforderungen warten, denen personell Rechnung getragen wird: "Wir sind ein Verein, der mittelfristig 300 Millionen Euro Jahresumsatz anstrebt. Das ist eine ordentliche Größe und braucht eine starke Finanzabteilung."

Mintzlaff will familienfreundliche Atmosphäre

Besonders erfreut zeigte sich Mintzlaff über die wiedererstarkten Zuschauerzahlen in der Red-Bull-Arena. Um das Stadion-Erlebnis weiter zu verbessern, werde am Ausbau des ehemaligen Zentralstadions gearbeitet. So stehe als nächstes der Walldurchbruch auf dem Plan, der den Zugang zu den Spielen deutlich erleichtern soll. Auch 2020 sei eine große Bauphase geplant. Spätestens 2021 soll dann auch mit dem Bau der neuen Geschäftsstelle begonnen werden – wo genau, stehe jedoch noch in den Sternen.