RB Leipzigs Oliver Mintzlaff kritisiert Pyro-Einsatz scharf

Die Aktion bezeichnet er darin als als "respektloses Verhalten" und kündigte Konsequenzen an: "Wir werden unsere Null-Toleranz-Politik beibehalten und auch gegen die Verusacher vorgehen." Mintzlaff sprach in diesem Zusammenhang von einem "Selbstreinigungsprozess", der in der Vergangenheit immer wieder zu positiven Ergebnissen geführt hätte. Bei einem weiteren Vorfall solle zudem auch gegen einzelne Fangruppen vorgegangen werden. Gleichzeitig forderte Mintzlaff das Leipziger Fanprojekt und den Fanverband zur Unterstützung auf und sprach Anhängern, die sich gegen das Abbrennen der Pyro-Technick positioniert hätten, seine Anerkennung aus.

Mehrere Bengalische Feuer im Gästeblock

In der zweiten Halbzeit des knappen 3:2-Siegs gegen Aufsteiger SC Paderborn waren im Gästeblock von einigen vermummten Fans so genannte Bengalos gezündet worden. Die Aktion wurde bereits im Stadion, als auch in den Sozialen Medien teilweise kritisiert. RB-Boss Mintzlaff hatte bei ähnlichen Vorfällen schon eine klare Position vertreten. In der Vergangenheit "zündelten" Bullenfans unter anderem beim Pokalfinale gegen den FC Bayern München und im Herbst 2018 beim Auswärtsspiel in der Europa League gegen Schwesterclub Red Bull Salzburg.