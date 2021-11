RB Leipzigs Olmo kann wieder: Rückkehr in die Startelf gegen den BVB?

Leipzig. Bundestrainer Hansi Flick und sein Assistent Danny Röhl brauchten ewig, um von ihrem Parkplatz im Bauch der Red-Bull-Arena auf die besseren Tribünen-Plätze zu gelangen. Autogramme, Selfies, ein Pläuschlein - das Duo wurde immer wieder von RB-Anhängern in Manndeckung genommen. Anzeige

In der Loge der Roten Bullen trafen sich Flick/Röhl mit den RB-Nationalspielern Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann, spähten beim Spiel gegen Paris nach ihren Schäfchen im Trikot der Franzosen, Thilo Kehrer und Julian Draxler. An dieser Stelle lohnte sich der Reise-Fleiß des Bundestrainers und seiner in Leipzig sozialisierten rechten Hand nicht. Draxler spielte ein paar Minuten, Kehrer gar nicht.

Dass auch Ex-Bulle Timo Werner im Stadion weilte, hatte sich nicht bis zum hohen Besuch durchgesprochen. Der Stürmer von Chelsea London hat sich in Malmö die erste Zerrung seines Lebens zugezogen, kann erst nach der Länderspielpause wieder ran. Flicks Fußballer werden die WM-Qualifikations-Partien gegen Liechtenstein und in Armenien auch ohne Werner überstehen. Die Expertise des Champions-League-Gewinners Werner zum 2:2 seiner Ex-Kollegen gegen Paris: „Hat großen Spaß gemacht, zuzuschauen. RB kann das Ding gewinnen, muss es vielleicht sogar gewinnen.“

Eigenverschulden

An einer Erkenntnis kommen die Roten Bullen nach 16 Pflichtspielen nicht vorbei: Sie reißen regelmäßig mit dem Hintern ein, was sie sich mit der Arbeit ihrer Füße aufgebaut haben. Siehe das 3:6 bei Manchester City, als Nordi Mukiele ein Kopfball-Tor für Manchester erzielt und Lukas Klostermanns Handelfer in einem weiteren Gegentor mündet.

Siehe das 1:1 in Frankfurt, als eine Fehlerkette in der Nachspielzeit zwei Punkte, den Sprung auf Rang vier und gute Gefühle kostet. Erst ein keineswegs befreiender Befreiungsschlag von Peter Gulacsi, dann Simakans unangemessenes Foul im tiefen Mittelfeld und schließlich die allgemeine Schläfrigkeit vorm 1:1-Ausgleich.



Siehe auch das 2:2 gegen Paris vom Mittwoch, als mit André Silva der gefoulte Mann zum Elfmeter antritt, an Keeper Gianluigi Donnarumma scheitert und eben nicht das 2:0 erzielt. Ein Sündenfall in vielerlei Hinsicht. Wer just zu Boden gestreckt wurde, sollte sich beim Elfmeter-Schießen zurückhalten. Dem Gefoulten ist insbesondere dann Mäßigung angeraten, wenn ein anderer etatmäßiger Elfmeter-Schütze ist. Der heißt bei RB nach wie vor: Emil Forsberg. Erschwerend hinzu kommt, dass sich der Pariser 1,96m-Hüne Donnarumma und Silva vom AC Mailand kennen. Silva hätte wissen können, dass ein halbgewalkter Schuss gegen Donnarummas Spannweite kaum zum Erfolg führt. Es war demnach keine gute Idee vom Portugiesen, sich unter Ausblendung diverser „Mach-es-lieber-nicht-André!“-Argumente den Ball zu schnappen.

Olmo wieder bei Kräften

Spielfilm und Tore: RB spielt die besten ersten 15 Minuten der Saison, führt durch Christopher Nkunku 1:0 (8.), lässt einen Elfmeter am Wegesrand der Eitelkeiten liegen (12.), kassiert durch Georginio Wijnaldum zwei Gegentore (21./39.) und greift mit einem grotesken 1:2-Rückstand zum Pausentee. Willi Orban bleibt mit Problemen im rückwärtigen Oberschenkel in der Kabine. In der zweiten Halbzeit liegen 2:2 und 1:3 nah beieinander, ergattern Jesse Marsch nimmermüde Männer kurz vorm Ende den ersten Punkt in Gruppe A der Champions League. Dominik Szoboszlais Elfmeter bringt das verdiente 2:2. Ein Punkt von zwölf möglichen ist auch in dieser Monster-Gruppe ein bisschen wenig.

Wieder bei Kräften: Dani Olmo gefiel bei seinem Teileinsatz gegen Paris, könnte beim elementar wichtigen Spiel gegen Dortmund (Sonnabend, 18.30 Uhr) auflaufen. Der spanische Nationalspieler war bisher kein Faktor im RB-Spiel, das XXL-Pensum mit EM und Olympischen Spiele hatte Körner, der Speiseplan des spanischen Team-Koch sechs Kilo gekostet. Jetzt ist er wieder bei Kräften.