RB Leipzigs Olmo vor dem Pokal-Finale: „Wir sind noch nicht am Ende“

Leipzig. Im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund machte Dani Olmo das zweite Tor für RB Leipzig. Die Partie ging dennoch mit 3:2 an den BVB. Nun steht bereits das nächste Duell gegen die Schwarz-Gelben an. Im Pokalfinale am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) will der Spanier weiter angreifen, wie er im Interview auf der Club-Homepage sagte. Olmo, der seit Januar 2020 für die Leipziger kickt, hat bislang in 60 Pflichtspielen elf Tore und dreizehn Vorlagen geliefert. Anzeige

„Wichtiger Teil des Teams“

Mit seinen zwölf Assists allein in dieser Saison ist er Spitzenreiter bei den Roten Bullen. Kein einziges Spiel hat er verpasst, liegt nach Dayot Upamecano mannschaftsintern auf Platz zwei, was gespielte Minuten angeht. „Ich bin wirklich glücklich, wie es diese Saison läuft. Ich spüre, dass ich mittlerweile ein wichtiger Teil des Teams geworden bin. Aufgrund meiner Entwicklung hier, ist mir auch der Schritt in die Nationalmannschaft gelungen – das macht mich unglaublich stolz! Ich fühle mich wirklich wohl in Leipzig und freue mich auf die weiteren Jahre hier – ich will weiter angreifen!“

Das gilt nun vor allem für den DFB-Pokal. „Jetzt haben wir diese Riesen-Chance, den ersten großen Titel für RB Leipzig zu gewinnen. Die Mannschaft ist bereit und fokussiert. Und ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen können“, sagte Olmo. „Ich hatte schon immer große Ambitionen. Mein klares Ziel war, dass ich mich in Leipzig weiterentwickle und um Titel spiele.“

Noch keine Gedanken über die neue Saison

Mit der Leistung von RB in der laufenden Saison ist er durchaus zufrieden, und zwar unabhängig vom anstehenden Finale. "Wir haben wieder eine gute Champions-League-Saison gespielt und sind in die K.o.-Phase eingezogen. In der Liga können wir nach wie vor die beste Saison der Vereinsgeschichte abliefern. Wir sind noch nicht am Ende.“ Eine Entwicklung sehe er nicht nur bei sich selbst, sondern auch in der gesamten Mannschaft. Auch in der kommenden Spielzeit wolle er mit den Roten Bullen weitere gemeinsame Schritte gehen.

⚽ 60 Pflichtspiele

🎯 11 Tore

🅰 13 Vorlagen



💪 Dani #Olmo ist eine tragende Säule im Offensivspiel der Roten Bullen. Wir haben mit ihm über das Saisonfinale und seine persönliche Entwicklung bei #RBLeipzig gesprochen.



👉 https://t.co/96K6xqldIG pic.twitter.com/bqupOwbwvO — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) 9. Mai 2021