RB Leipzigs Orban lobt Tedescos Ansprachen: "Trifft den richtigen Ton"

Leipzig. Abwehrchef Willi Orban hat die Motivationskünste von RB Leipzig s neuem Trainer Domenico Tedesco gelobt. "Er macht es gut. Dinge wie Motivation, die letzte Ansprache vor dem Spiel. Da trifft er oftmals den richtigen Ton. Sein großer Vorteil ist, dass er viele Sprachen spricht. Das kommt gut an in unserer Mannschaft", sagte der ungarische Fußball-Nationalspieler im Podcast Kicker meets Dazn. Tedesco hatte Mitte Dezember die Nachfolge von Jesse Marsch angetreten und von seinen ersten vier Spielen zwei gewonnen.

Orban hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf eine Anschlussbeschäftigung im Club. Dennoch sei er aufgeschlossen, in seiner Karriere "noch eins, zwei Jahre im Ausland" zu spielen. In der Bundesliga freut sich der Innenverteidiger am meisten auf Spiele gegen robuste Gegner. "Ich mag körperliche Stürmer, da scheppert es oft. Modeste, Onisiwo oder Weghorst - das sind Duelle, die am meisten Spaß machen", sagte Orban.