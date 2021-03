Profis im Außeneinsatz: RB Leipzigs Orban und Sørloth treffen bei Länderspielen

Leipzig. Zwölf Kicker aus dem Team von Coach Julian Nagelsmann befinden sich aktuell auf Länderspielreise. Nachdem die ersten Partien absolviert sind, stehen immerhin zwei "Leipziger Tore" auf der Habenseite. In der Begegnung mit Gibraltar schoss Alexander Sörloth am Mittwoch das erste Tor für Norwegen (43. Minute). Die Skandinavier gewannen die Partie mit 3:0. Willi Orban konnte sich in die Torschützenliste der ungarischen Auswahl eintragen. In der 78. Minute netzte der RB-Verteidiger zur 3:2-Führung gegen Polen ein. Bayern Münchens Robert Lewandowski glich aber nach fünf Minuten zum 3:3-Endstand aus. Peter Gulacsi, der den ungarischen Kasten hütete, dürfte sich über die drei Gegentore wenig gefreut haben.

