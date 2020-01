RB Leipzigs Personalsituation: Kampl fehlt länger, Klostermann vor Rückkehr, Olmo-Debüt offen

Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig wird noch mindestens fünf Wochen auf Spielmacher Kevin Kampl verzichten müssen. Der Slowene laboriert weiter an Schmerzen im operierten Sprunggelenk. Ob der spanische Neuzugang Dani Olmo am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach sein Debüt feiert, ließ Cheftrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag offen.