RB Leipzigs Péter Gulácsi im Kicker-Interview: "Ich möchte Titel holen"

Leipzig. In der Fußball-Bundesliga hielt RB-Torwart Péter Gulácsi zuletzt zwei Spiele hintereinander die Null. Am Mittwoch in London beim Champions-League-Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur wird sich der 1,90 große Ungar wohl kaum geringere Ziele gesteckt haben, eine weiße Weste wäre jedoch keineswegs eine Selbstverständlichkeit für RB Leipzig auf dem internationalen Parkett. Gulácsi spielte jedes der zwölf CL-Spiele der Leipziger Historie und blieb dabei nur einmal ohne Gegentor. „Es ist ein großes Spiel für beide“, freut sich Ungarns „Fußballer des Jahres“ in einem Interview mit dem kicker auf das Hinspiel. Entscheidend sei für ihn, dass „Mut, Persönlichkeit und Emotionen mindestens auf das gleiche Level kommen wie gegen Bayern München".

DURCHKLICKEN: Peter Gulacsi bei RB Leipzig Mai 2016: Gulacsi feiert den Aufstieg ©

Ein anderer Vorteil für die Sachsen könnte für Gulácsi der erhöhte Druck auf Seiten der „Spurs“ sein. „Wir müssen die Saison nicht auf diese Weise retten“, meint der 29-jährige Schlussmann. Am Dienstag reisen die Männer von Julian Nagelsmann ins britische Königreich, Gulácsi kehrt damit nach seinen Stationen beim FC Liverpool, Hereford United, Tranmere Rovers und Hull City am Anfang seiner Karriere zurück auf die Insel. „Es ist mein erstes Pflichtspiel in England seit meinem Wechsel zu Salzburg.“ 2007 wechselte er als 17-Jähriger in die Jugend vom FC Liverpool, konnte sich im Mutterland des Fußball jedoch nicht durchsetzen und flüchtete in die Red-Bull-Welt. „Es war nicht einfach“, erinnert er sich und zieht dennoch ein positives Fazit: „Ohne diese Erfahrungen würde ich heute hier nicht sitzen.“