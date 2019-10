RB Leipzigs Physiotherapeut Alexander Sekora für ein Spiel gesperrt

Leipzig. Die Uefa hat RB Leipzigs Physiotherapeuten Alexander Sekora für ein Champions-League -Spiel gesperrt. Das berichtet RBLive! am Freitagmorgen und zitiert den europäischen Fußballverband: „Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer hat beschlossen, den RB-Leipzig -Physio Alexander Sekora für ein Uefa-Wettbewerbsspiel zu sperren, an dem er ansonsten teilnehmen würde, weil er wiederholt gegen die Anweisungen des Schiedsrichters protestiert hatte.”

Schiedsrichter liefert keine Begründung

Die Entscheidung sei am Donnerstag gefällt worden. Referee Antonio Mateu Lahoz hatte Sekora bei der 0:2-Heimniederlage gegen Olympique Lyon mit einer Roten Karte bedacht. Der Bullen-Physio war in der Schlussphase nach einem nicht geahndeten Foul an Marcel Halstenberg aufgesprungen und hatte gemeinsam mit anderen RB-Mitarbeiten einen Freistoß gefordert. Nach Angaben des 47-Jährigen habe er sich dabei jedoch nicht mehr als ein Abwinken zu Schulden kommen lassen.