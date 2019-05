RB Leipzigs Pokalheld Daniel Frahn drückt gegen Bayern die Daumen

Leipzig. Anruf bei Daniel Frahn. „Tach auch“, grüßt der Stürmer fröhlich am Telefon und unternimmt keinen Versuch, den Brandenburger Zungenschlag zu verstecken. Die Laune ist gut, beim 31-Jährigen. Schließlich ist er mit dem Chemnitzer FC ziemlich souverän in die 3. Liga zurück-aufgestiegen und steht im Finale um den Sachsenpokal, welches am „Tag der Amateure“ vor dem DFB-Pokal-Finale stattfinden wird.