RB Leipzigs Poulsen rechnet mit Verleib von Nagelsmann

Leipzig. RB Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen geht davon aus, dass Julian Nagelsmann auch in der kommenden Saison Trainer beim sächsischen Bundesligisten ist. "Soweit ich weiß, hat er immer noch Vertrag. Nur ihr (Medien) stellt das infrage, ob er hier bleibt oder nicht, nicht wir. Wir gehen davon aus, dass wir auch in die nächste Saison mit Julian starten", sagte der 26 Jahre alte dänische Nationalspieler am Sonntag vor dem Duell gegen den VfB-Stuttgart bei Sky. Nagelsmann (33) wird nach dem Abschied von Hansi Flick als Nachfolger beim deutschen Rekordmeister gehandelt.

