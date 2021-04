RB Leipzigs Poulsen trainiert individuell: Einsatz gegen Werder Bremen fraglich

Leipzig. Die 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München war an sich schon ein harter Brocken, den es zu verkraften galt. RB Leipzig musste sich während des Spiels und erst recht danach auch noch Sorgen um Stürmer Yussuf Poulsen machen. Der Däne fasste sich kurz nach seiner Einwechslung an die Kniekehle und signalisierte, dass er nicht mehr weiterspielen kann. Schließlich musste er wieder ausgewechselt werden. Für ihn stieg Verteidiger Ibrahima Konaté kurz vor Schluss ins Spiel ein.

Jetzt können die Roten Bullen aber aufatmen. Der Verein vermeldete am Dienstag, dass die Untersuchungen keine strukturelle Muskelverletzung ergeben haben. Trotzdem werde Poulsen in den kommenden Tagen individuell trainieren. Nichtsdestotrotz sei sein Einsatz gegen den SV Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fraglich.