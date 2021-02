RB Leipzigs Poulsen trifft doppelt und ist dennoch unzufrieden

Leipzig. Drei Partien im DFB-Pokal hat RB Leipzig überlegen gemeistert, zwei gegen einen Zweitligisten und eine gegen einen Bundesligisten. In allen drei Pokalspielen haben die Leipziger mindestens dreimal getroffen und hielten ihren eigenen Kasten sauber. Es stimmte also vorne und hinten. Auch beim 4:0 (2:0) gegen den VfL Bochum am Mittwochabend, mit dem sich die Roten Bullen den Einzug ins Viertelfinale sicherten. Anzeige

Poulsen trifft doppelt

Es war zwar ein glanzloser, aber dennoch der souveränste Auftritt, den RB im Jahr 2021 bislang geliefert hat. Obwohl die Hausherren in der ersten Halbzeit phasenweise Probleme hatten, vor allem weil die Bochumer die Mitte gut zumachten und lange Bälle in die Spitze erfolgreich verhinderten, war die Überlegenheit der Bullen eindeutig. Das zeigte sich bereits nach zehn Minuten, als Amadou Haidara per Kopf nach einer Flanke von Kapitän Marcel Sabitzer den Führungstreffer erzielte und sich als ersten Torschützen des Abends in die Liste eintrug. Ähnlich wie im Erstrundenspiel beim 1. FC Nürnberg (3:0), in dem der Malier bereits nach drei Minuten zum 1:0 einnetzte.

Klarer und ungefährdeter Erfolg von RB Leipzig. Die Nagelsmann-Elf steht nach einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen den VfL Bochum im Viertelfinale des DFB-Pokals.

Ein kleines Déjà Vu gab es ebenfalls in der 66. Minute. Denn just in dieser machte Yussuf Poulsen seinen ersten Treffer im neuen Jahr. Auch er hatte im September 2020 in Nürnberg getroffen, allerdings in der 67. Minute zum 2:0, wohingegen er im Heimspiel gegen Bochum Tor Nummer drei machte. Das reichte dem Dänen nicht. Er setzte noch Nummer vier drauf, mit einem Kopfball nach Flanke von Angelino.

Apropos „nicht reichen“: Poulsen zeigte sich nach dem Abpfiff zwar glücklich über seine beiden Tore, äußerte aber auch seinen Unmut darüber, dass er zuletzt nicht so oft und so lange auf dem Rasen stand, wie er es sich wünschte. „Ich habe mich in den letzten Wochen richtig gut gefühlt und trotzdem nicht so viel Spielzeit bekommen, wie ich haben möchte.“

Poulsen führt Torschützenliste an

Haben ihm die zwei Treffer nun einen Vorteil im Stürmer-Rennen bei RB Leipzig verschafft? Trainer Julian Nagelsmann ging am Mittwochabend analytisch an dieses Thema heran: „Man muss immer schauen, was der nächste Gegner erfordert. Ich gehe jetzt nicht nur nach Toren.“ Dabei fand der Coach erneut lobende Worte für Alexander Sörloth, der seit seinem Transfer in die Messestadt gerade wegen seiner ausbleibenden Torgefahr immer wieder im Fokus stand und steht. „Alex hat das in den vergangen drei Spielen grundsätzlich gut gemacht. Ihm hat es heute gut getan, nicht von Beginn an zu spielen, um wieder Kräfte zu sammeln und frisch zu sein.“ Für das nächste Liga-Spiel gegen Schalke 04 ließ der Coach sogar die Möglichkeit offen, beide, Sörloth und Poulsen, in die Startelf zu berufen.

Das dürfte den Dänen freuen, der betonte: "Ich nehme all die Spielzeit, die ich kriegen kann." Mit den beiden Treffern aus seinem 67-minütigen Pokal-Einsatz hat sich der Angreifer zumindest wieder an die Spitze der Top-Torjäger-Liste bei RB geschossen. Mit insgesamt neun Treffern in allen drei Wettbewerben überholte der Däne seinen Kollegen Angelino (8). Allein im DFB-Pokal hat Poulsen nunmehr vier Tore in drei Partien erzielt.

Liga-Konkurrent nächster Gegner?

Die Aussicht auf weitere Pokaltreffer ist nicht schlecht. Denn nun steht mindestens noch das Viertelfinale an. Das wird am 2. oder 3. März gespielt. Gegen wen, das entscheidet sich am Sonntag. Dann erfolgt im Rahmen der ARD-Sportschau die Auslosung für die Runde der letzten Acht. Und auch dabei muss es nicht bleiben, denn der DFB-Pokal ist bekanntlich der kürzeste Weg zu einem Titel.

