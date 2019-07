RB Leipzigs Poulsen verpasst Training, Nagelsmann mit vollem Einsatz

Leipzig. RB Leipzigs neuer Coach Julian Nagelsmann muss vorerst auf Yussuf Poulsen verzichten. Der dänische Nationalspieler kämpft nach Sportbuzzer-Informationen mit Problemen in der Rückenmuskulatur. Bei der ersten öffentlichen Einheit der Vorbereitung am Montagvormittag hatte der 25-Jährige noch auf dem Rasen gestanden. Bereits am Nachmittag musste er dann pausieren. Auch am Dienstag reichte es für den Stürmer nicht. Wann er wieder in die Vorbereitung einsteigen wird, ist noch unklar.