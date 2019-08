RB Leipzigs Poulsen: "Vielleicht möchte ich irgendwann mal etwas Neues probieren“

Leipzig. Yussuf Poulsen hat sich bei RB Leipzig nicht nur zu einem der gefährlichsten Bundesligastürmer, sondern auch zur absoluten Identifikationsfigur für die Fans und einem Führungsspieler entwickelt. Die Roten Bullen sind ohne den Dänen nur noch schwer vorstellbar. Klar, dass der Angreifer wenige Tage vor dem Bundesliga-Start gegen Union Berlin keinen Gedanken an einen Abschied verschwendet, wie er im Interview mit "Amazon" verrät: "Wenn sich RB Leipzig in den nächsten Jahren so weiterentwickelt wie es in den letzten sechs Jahren der Fall war, ist es durchaus möglich, dass ich meine Karriere hier beende. Ich will aber nichts ausschließen. Vielleicht möchte ich irgendwann auch mal etwas Neues probieren.“

DURCHKLICKEN: Yussuf Poulsen bei RB Leipzig 2013 Juli: Poulsen neu bei RB (@GEPA Pictures) ©

Anzeige

Viel mehr hat sich der 25-Jährige für die Zukunft hohe Ziele gesteckt: "Wir müssen in den nächsten drei Jahren nicht deutscher Meister werden – aber wir wollen!" Dass es schon jetzt für einen Titel in der Bundesliga reicht, erwartet Poulsen nicht: „Damit das eintreten kann, brauchen wir aber noch Entwicklungsschritte. Diese Saison kommt die Meisterschaft also vielleicht auch noch zu früh."

Drei Wettbewerbe unter einen Hut bekommen

Zunächst gehe es aber darum, konstanter zu werden und in allen Wettbewerben so lange wie möglich mitzuspielen: "Das haben wir in den letzten Jahren noch nicht geschafft. Wir spielen jetzt aber zum dritten Jahr in Folge mit Dreifachbelastung, deshalb ist es unser Anspruch, das in dieser Saison unter einen Hut zu bekommen und uns international besser zu verkaufen."

Helfen soll dabei Leipzigs neuer Chef-Coach Julian Nagelsmann. Der 32-Jährige hat seine Mannschaft, so Poulsen, schon nach kurzer Zeit besser gemacht: "Er hat einige Dinge reingebracht, die wir im Vergleich zur letzten Saison noch besser machen können. Zum Beispiel können wir uns hinten heraus besser bewegen und mehr Anspielstationen schaffen. Wir möchten in dieser Saison mehr kontrollierten Ballbesitz, damit wir nicht ausschließlich pressen und nur Umschaltsituationen haben."

Mehr anzeigen

Der Amateurfußball braucht Deine Stimme! Hier #GABFAF unterstützen!