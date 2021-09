RB Leipzigs Poulsen will keine Ausreden: "Irgendeine relativierende Statistik" lässt sich immer finden

SPORTBUZZER: Sie und Emil Forsberg haben in Köln für Wellengang und nach Rückstand fast noch für einen Dreier gesorgt. Haben Sie dem Trainer hinterher gesagt, dass das gut abgehangene Duo mit Freuden auch zum Anpfiff zur Verfügung stehen würde?

Yussuf Poulsen: Wenn es nach mir gehen würde, würde Emil sehr oft von Anfang an spielen. Er ist zwar keine 19 mehr, obwohl er so aussieht und so spielt. Ich muss dem Trainer nicht sagen, was ich kann. Er weiß, was er von mir bekommt. In verschiedenen Spielen sind verschiedene Spieler gefragt. Das verstehe und akzeptiere ich.