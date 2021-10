RB Leipzigs Profis in der WM-Quali: Gulacsi überragt, Forsberg trifft, Poulsen löst Ticket

Leipzig. Ein überragender Peter Gulacsi hat der ungarischen Fußball-Nationalelf am Dienstag in der WM-Qualifikation maßgeblich einen Punkt gesichert. Der Keeper des Bundesligisten RB Leipzig rettete beim 1:1 seiner Mannschaft in England mehrfach erstklassig. Neben dem RB-Kapitän gehörte auch sein Klubkollege Dominik Szoboszlai zur Startelf, Willi Orban stand diesmal nicht im Kader. Anzeige

Adams kehrt als letzter zurück

Leipzigs Mittelfeld-Ass Emil Forsberg hat auch am 8. Spieltag für Schweden getroffen – erneut vom Punkt. Der 29-Jährige brachte sein Team gegen Griechenland in der 59. Minute per Foulstrafstoß in Führung, das Spiel endete 2:0. Schweden zog an den spielfreien Spaniern vorbei und führt die Tabelle mit 15 Punkten aus sechs Partien an.

👏 Glückwunsch an #DieMannschaft und Lukas #Klostermann zur vorzeitigen Qualifikation für die #WM2022!



Unser Defensiv-Spezialist kam beim gestrigen 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien über die vollen 90 Minuten zum Einsatz.@lukaskl96 @DFB_Team #MKDGER pic.twitter.com/2R7Er3ejyN — RB Leipzig (@RBLeipzig) 12. Oktober 2021

Gar über eine blütenweiße Weste – 24 Punkte sowie 27:0 Tore in acht Partien – verfügt Dänemark, das mit RB-Stürmer Yussuf Poulsen in der Startelf die Österreicher 1:0 besiegte. Damit haben Poulsen & Co. das WM-Ticket für 2022 in Katar bereits sicher. Für die „Ösis“ stand Konrad Laimer 83 Minuten lang auf dem Platz, sein Team kassierte die dritte Niederlage in den vergangenen vier Quali-Partien.