RB Leipzigs Ralf Rangnick rockt am Montag die Kongresshalle

Diesen Termin sollten sich die Fußballfans rot anstreichen. Ralf Rangnick, der Architekt des Erfolges von RB Leipzig, kommt am Montag, 19 Uhr, in die Kongresshalle. Der 60-jährige Schwabe, der RB ins Pokalfinale und in die Champions League geführt hat, spricht mit Moderator Guido Schäfer über die sensationelle Saison und die Chancen auf Siege gegen den FC Bayern München in der Bundesliga und im DFB-Pokal. Informationen über Ticketpreise, Tickethotline und Vorverkaufstellen folgen in Kürze.