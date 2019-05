RB Leipzigs Ralf Rangnick schließt Ein-Jahres-Verbleib von Timo Werner nicht mehr aus

Leipzig. RB Leipzigs Ralf Rangnick hat Spekulationen um die Zukunft von Nationalstürmer Timo Werner eine neue Richtung gegeben. "Es ist nicht unser Wunschszenario, aber ich kann nicht ausschließen, dass es so kommt", sagte der 60-Jährige am Montagabend im LVZ-Talk mit Guido Schäfer, nachdem der Chef-Reporter die Variante skizziert hatte, wonach der Angreifer ein weiteres Jahr in Leipzig bleiben, aber im Sommer 2020 ablösefrei wechseln würde.