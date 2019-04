RB Leipzigs Ralf Rangnick vor dem Freiburg-Spiel: "Wir schalten keinen Gang zurück"

24. September 2015: Noch in Liga 2 leisten sich die beiden späteren Aufsteiger ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenführung. ©

Tyler Adams fehlt

Fehlen wird dem 60-Jährigen dabei erneut Tyler Adams. Der Winterneuzugang plagt sich seit einigen Wochen mit Adduktoren-Beschwerden und wurde laut Rangnick in der zurückliegenden Woche von Spezialisten untersucht, die Probleme mit einer Wachstums-Fuge diagnostiziert haben: "Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder einsteigen kann, aber das ist eine Hoffnung. Wir lassen ihn auch nicht einsteigen, bevor er auskuriert ist." Ersatztorwart Yvon Mvogo und Dayot Upamecano stehen ebenso nicht zur Verfügung. Bei Bruma entscheidet sich im Abschlusstraining am Freitag, ob er für das Duell gegen Freiburg in Frage kommt.