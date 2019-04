RB Leipzigs Ralf Rangnick zu Gast im Aktuellen Sportstudio

Leipzig. Stressiger Samstag für Ralf Rangnick – RB Leipzig s Chef-Trainer ist nach dem Spiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) im aktuellen Sportstudio des ZDF zu Gast. Für die 23 Uhr beginnende Sendung muss sich der 60-Jährige im Anschluss an die Partie auf den Weg nach Mainz machen. Viel Zeit, um bei einem Sieg gegen die Breisgauer die Qualifikation für die Champions League zu feiern, würde also nicht bleiben.

Rangnick "Stammgast" im Sportstudio

In der Show wird Ralf Rangnick mit Moderatorin Dunja Hayali unter anderem über den aktuellen Spieltag und das bevorstehende DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München sprechen. Der Bullencoach ist dank seiner erfolgreichen Karriere im Profisport fast als Stammgast des Sportstudios zu bezeichnen. Über zehn Mal war er in der Abendsendung schon zu sehen. Legendär ist sein erster Auftritt im Jahr 1998 als Trainer des SSV Ulm. Angesprochen auf die Viererkette versuchte Rangnick Moderator Michael Steinbrecher und dem Publikum auf einer Tafel taktische Kniffe zu erläutern und verstärkte so sein Image als „Fußballprofessor".