RB Leipzigs Rangnick nach Medienberichten einer der Kandidaten beim FC Chelsea

London/Leipzig. Ralf Rangnick soll laut Informationen der Bild auf einer Liste der Trainer-Kandidaten beim FC Chelsea stehen, für den Fall, dass Maurizio Sarri den Europa-League -Sieger verlässt. Neben dem ehemaligen Trainer und Sportdirektor des sächsischen Bundesligisten RB Leipzig stehen dem Boulevardblatt vom Donnerstag zufolge auch Chelseas Vereinsikone Frank Lampard und der Spanier Rafael Benitez in der engeren Auswahl.

Zukunft von Sarri unklar

Der englische Express berichtete ebenfalls von einer so genannten Shortliste. Dort wurde Rangnicks Name allerdings nicht genannt. Ebenso nicht bei der britischen Boulevard-Zeitung The Sun.