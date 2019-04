RB Leipzigs Rangnick über Videospiel-Verbot: "Ich habe dafür Verständnis"

Leipzig. RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick hat sich in der Frage, ob es sinnvoll ist, die Videospiel- und Internetnutzung von Fußballprofis zu regulieren, hinter seinen Vorgänger Ralph Hasenhüttl gestellt: "Grundsätzlich habe ich mehr als Verständnis dafür und finde es auch nicht schlecht." Rangnick berichtete in diesem Zusammenhang am Donnerstag von seinem Sohn, der in seinen zwei Jahren auf einem englischen Internat neben strengen Regeln zur Kleiderordnung auch mit einem zweieinhalbstündigen Internetverbot am Abend habe leben müssen.