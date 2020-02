RB Leipzigs Red-Bull-Arena: Warum bleiben Plätze unbesetzt?

Leipzig. LVZ-Leser Eckhard Baumbach ist Gelegenheitsbesucher in der Red-Bull-Arena. Er wunderte sich beim letzten RB-Heimspiel gegen Werder Bremen über zahlreiche freie Sitzplätze, obwohl er nur mit größter Mühe ein Ticket erhalten hatte. Offiziell sei das Stadion nach Meinung des Lesers als ausverkauft vermeldet worden. Herr Baumbach fragt per Mail: „Kennen Sie die Gründe?“ LVZ-Sportchef Frank Schober hat recherchiert. Hier die Antwort:

Den Gäste-Klubs stehen 10 Prozent der Karten zur Verfügung – das sind 4300 Tickets. Meist kommen nur Clubs wie Bayern, Dortmund, Schalke, Gladbach oder Union Berlin – also Vereine mit vielen Fanclubs im Osten – in „voller Kapelle“, also gut 4000 Anhängern nach Leipzig. Andere Fanclubs boykottieren mitunter Auswärtsspiele in Leipzig. Diese lehnen das Modell RB ab und gönnen dem Leipziger Club die Einnahmen nicht. Aus Sicherheitsgründen gehen nicht genutzte Tickets des Gästeblocks nicht in den freien Verkauf. Ebenfalls wegen der Sicherheit bleiben direkt neben den Auswärtsfans Sitzplätze frei.