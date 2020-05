RB Leipzigs Rekordspieler und Publikumsliebling: Das große Yussuf-Poulsen-ABC

Leipzig. Als Yussuf Poulsen 2013 aus der dänischen Superligaen zu RB Leipzig in die dritte Liga wechselte, war er ein milchgesichtiges Talent mit großem Potenzial. Sieben Jahre nach seinem ersten Treffer für die Rasenballer gegen Rot-Weiß Erfurt ist der inzwischen 25-Jährige ein gestandener Profi mit Einsätzen in der Champions League und bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Bei RB Leipzig gilt der Angreifer nicht nur als Sympathieträger und Identifikationsfigur, er taucht auch in einigen Rekordlisten des 2009 gegründeten Clubs ganz weit vorne auf.