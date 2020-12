RB Leipzigs Sabitzer, Angelino und Upamecano für UEFA-Team des Jahres nominiert

Leipzig. RB Leipzigs Kapitän Marcel Sabitzer, Abwehrchef Dayot Upamecano und der aktuelle Top-Scorer Angelino sind für das UEFA-Team des Jahres nominiert. Das teilte der Verein am Montag per Twitter mit. Die drei Roten Bullen sind in zwei Kategorien – Sabitzer im Mittelfeld, Angelino und Upamecano in der Abwehr – nominiert und können aus insgesamt 50 nominierten Spielern ausgewählt werden. Für RB Leipzig sind es die ersten Nominierungen überhaupt.

