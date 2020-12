RB Leipzigs Sabitzer verschwendet „nullkommanull Gedanken“ an Vertragsgespräche

Wechsel auf die Insel?

Der 26-Jährige steht aktuell noch bis 2022 bei den Roten Bullen unter Vertrag. Da im Fußball-Business bekanntlich kein Verein einen Spieler ablösefrei ziehen lassen will, beginnen bereits jetzt erste Spekulationen um einen möglichen Wechsel nach der laufenden Saison. Denn dann würde ein Transfer des Österreichers letztmals ordentlich Geld in die Kasse der Sachsen spülen. Laut Bild ein Interessent: José Mourinho und Tottenham Hotspur. Der Premier-League-Club will angeblich 50 Millionen Euro locker machen. Im Champions-League-Achtelfinale im Februar begeisterte der Mittelfeldantreiber den Portugiesen mit seinen zwei Toren, mit denen er maßgeblich zum Weiterkommen der Bullen beitrug. Und Sabitzer selbst? Der sagt im aktuellen Interview mit dem Kicker (Montagausgabe), dass er sich „nullkommanull Gedanken“ darüber mache, „was irgendwann passieren wird.“ Die laufende Spielzeit sei anstrengend genug und: "Der Verein hat ja mal gesagt, dass es keine Vertragsgespräche während der Saison gibt. "

Wobei er selbst mit der Belastung ganz gut umzugehen scheint. Nach seiner Verletzung zu Saisonbeginn im Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg (3:0) ist der Kapitän fast wieder voll im Geschäft. Die permanenten Englischen Wochen schmecken ihm sogar ganz gut. „Ich spiele lieber alle drei Tage, als dass ich eine Woche trainieren und aufs Wochenende warten muss.“ Das bestätigen auch die Zahlen. Bislang hat Sabitzer drei Vorlagen für Tore geliefert und drei Treffer selbst erzielt, alle drei vom Punkt. Als Kapitän übernimmt er diese Verantwortung gern. Die Binde bedeutet ihm viel, sagt Sabitzer im Kicker-Interview. „Es zeigt zunächst einmal das Vertrauen der Mitspieler, weil sie die Wahl getroffen haben. Ich fühle mich wohl in der Rolle.“

Das zeigt sich auch auf dem Platz. Trainer Julian Nagelsmann schrieb ihm kürzlich die Gabe zu "ein Spiel zu lesen“.. „Ich denke, dass ich schon immer relativ spielintelligent war, durch das Alter und die vielen Partien kommen eben Routine und Ruhe dazu. Die Situationen, die auf einen zukommen, hat man schon zigmal erlebt.“ Für seine Entwicklung und seine derzeitige Leistung habe Nagelsmann seinen Teil beigetragen. Der Trainer, von dem Sabitzer sagt, er sei der beste unter dem er bislang trainiert habe, lässt seinen Kapitän in dieser Saison etwas defensiver agieren. Die neue Position gefällt dem 26-Jährigen. Dennoch will er auch vorn mitmischen „Für mich ist ein Spiel schwer zu akzeptieren, in dem ich eigentlich gut war, aber kein Tor erzielt oder keinen Assist gegeben habe.“

„Wollen einfach eine Runde weiterkommen“

Einen seiner bisherigen Assists hat er in der ersten Pokalrunde geliefert. Nun steht das nächste Pokalspiel beim FC Augsburg (Dienstag, 20.30 Uhr) vor der Tür. RB Leipzig hatte einen Antrag auf Verlegung der Partie in den Januar gestellt. Der FCA lehnte das ab. Die erhoffte Verlängerung des Weihnachtsurlaubs fällt so weg. Der Kapitän zeigt sich aber verständnisvoll: „Deshalb laufen wir nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen auf. Wir wollen einfach ein gutes Spiel machen und eine Runde weiterkommen.“