RB Leipzigs schmerzliche Erkenntnis: "Keine Mannschaft, die um die Meisterschaft kämpfen kann"

Frankfurt/Leipzig. Wesentlich bitterer hätte es für RB Leipzig kaum laufen können. Lange sah das Team bei Eintracht Frankfurt am Samstag wie der sichere Sieger aus. Lange meint: bis zur vierten Minute der Nachspielzeit. 1:0 stand es da aus Sicht der Messestädter. Die letzte Aktion: ein Freistoß von Filip Kostic. Lucas Tuta war per Kopf zur Stelle, die RB-Abwehr irgendwie orientierungslos – 1:1. Yussuf Poulsen, zu diesem Zeitpunkt schon ausgewechselt, brachte es auf den Punkt: „Den letzten Ball des Spiels im Sechzehner muss man mit allem verteidigen, was geht. Da habe ich zu viele Leute gesehen, die stehengeblieben sind.“ So zappelte das Leder im Netz, zwei Punkte waren weg, der erste Auswärtssieg der Saison ebenso wie Tabellenplatz vier. Anzeige

Forsberg hat Entscheidung auf dem Fuß

Wie genau Coach Jesse Marsch sich in diesem Moment gefühlt haben mag, verriet er nicht. Wohl aber, was er nach Abpfiff tat: Der US-Amerikaner ließ die Mannschaft den unnötigen Spielausgang erst einmal unter sich ausmachen. „Ich war nicht in der Kabine. Ich war in der Trainerkabine“, erklärte er vor den TV-Mikrofonen. Der 47-Jährige wirkte wütend wie selten. Es spricht für sich, dass ihm, der sonst stets das Positive auszumachen vermag, wenig Positives einfiel. „Wir hatten alles im Griff, müssen das zweite Tor machen“, entfuhr es Marsch.

Wieder kein Auswärtssieg für RB Leipzig: In einem hart umkämpften Spiel trennte sich das Team von Trainer Jesse Marsch von Eintracht Frankfurt 1:1.

Tatsächlich ist die Partie schnell zusammengefasst: RB machte das Spiel. Die Eintracht wollte in Halbzeit eins nicht so recht mittun, beschränkte sich auf’s zugegeben gute Verteidigen und lauerte auf Umschaltmomente. Erst nach Wiederanpfiff änderte sich das. Die Bemühungen der SGE fanden in einer noch intensiver als ohnehin geführten Schlussphase ihren Höhepunkt. Und die Leipziger? Die machten viel zu wenig aus ihrem Ballbesitz, durften erst in der 35. Minute jubeln, als Poulsen mit Po-Oberschenkel und Schiri-Hilfe zum 1:0 traf. Denn den vorausgegangenen Eckball, hätte es nicht geben dürfen. An weiteren Chancen mangelte es nicht. Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai scheiterten mehrfach am gut aufgelegten Kevin Trapp. Den sicheren Sieg hatte der eingewechselte Emil Forsberg in der 88. Minute auf dem Fuß – und setzte das Leder aus fünf Metern meilenweit über den Kasten. Die Strafe für diese Fahrlässigkeiten folgte in Person von Tuta.

Der Vizemeister läuft hinterher

Lothar Matthäus, als Sky-Kommentator vor Ort, formulierte treffend: „RB fehlt im Moment die Qualität, den Deckel drauf zu machen.“ Das war schon in der Champions League in Paris so (2:3) - da bestrafte der doppelte Messi die starken aber inkonsequenten Leipziger. Das war beim SV Babelsberg im DFB-Pokal so (1:0), fiel dort aber aufgrund der fehlenden individuellen Qualität des Gegners nicht so ins Gewicht. Das war nun in Frankfurt so. „Wir sind nicht konsequent genug. Das sage ich seit Wochen, das gilt nicht nur für heute“, so Marsch.