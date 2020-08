RB Leipzigs Sieg gegen Atletico Madrid: „Ein gigantischer Abend“

Lissabon. Flugnummer ATV202H von Lissabon nach Leipzig musste ersatzlos gestrichen werden. Geplanter Start der RB-Chartermaschine war am Freitag, 10.30 Uhr. Der Tag danach also. Oder, um in Timo Werners neuer Amtssprache zu sprechen: the day after. Nach dem größten Spiel der Roten Bullen seit Gründung 2009, als sich außerhalb Leipzigs kein Mensch für RasenBallsport Leipzig e.V. interessierte und das Zentralstadion nur an Bläsertagen oder beim Meeting der Zeugen Jehovas Geld abwarf. Das war einmal. Im August 2020 ist RB ein bestaunter Proficlub, der die drei Ks – Kohle, Kompetenz, Konzept – intus hat und länger beim Final-Turnier um den Titel in der Champions League bleibt.