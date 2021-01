RB Leipzigs Sörloth und das lang ersehnte Tor: nicht bejubelt aber trotzdem wertvoll

"Kein so freudiger Anlass"

15 Spieltage lang hatte der Norweger auf seinen ersten Bundesliga-Treffer gewartet, wurde zwischenzeitlich schon als Fehleinkauf abgetan und haderte bei jedem Einsatz sichtbar. Dann traf er endlich - und konnte nicht einmal jubeln. Nachdem der Ball den Weg in die Maschen des BVB-Tores gefunden hatte, drehte der 25-Jährige ab Richtung Mittellinie. Sein Landsmann Erling Haaland hatte bei seinen Treffern zuvor verglichen damit wahre Veitstänze aufgeführt. Sörloth dagegen trabte fast schon emotionslos vom Tor weg. Er wusste: An diesem Abend hatte das Ergebnis seiner Arbeit allenfalls symbolischen Wert.

"Das 1:3 will ich mal als Ergebniskosmetik ansehen", kommentierte auch Coach Julian Nagelsmann wenig euphorisch. Den Wert des Tores auf den zweiten Blick erkannte er dennoch. "Es ist wichtig für Alex, dass er in der Bundesliga nun das erste Mal getroffen hat, auch wenn es dann kein so freudiger Anlass war." Als "verkopft" hatte der 33-Jährige den Stürmer zuletzt immer wieder bezeichnet, dafür aber Verständnis geäußert. "Nur Tore und erfolgreiche Spiele werden ihm an Ende helfen, die Verkopftheit so ein bisschen loszuwerden", sagte der RB-Coach zu Jahresbeginn. "Er ist einfach neu hier und noch nicht so in die Richtung gelaufen, wie er sich’s vorgestellt hat. Da ist es normal, dass sich irgendwann die Rübe ein bisschen einschaltet.“

"Vielleicht ist der erste Schritt jetzt getan"

Sörloth selbst hatte zumindest nach dem Abpfiff sein Lachen gefunden, stand zusammen mit Haaland und den Dänen Yussuf Poulsen und Thomas Delaney auf dem Feld, plauderte angeregt. Was die vier zu besprechen hatten, wollte er nicht verraten. "Das bleibt privat." Zu seiner eigenen Leistung, Nagelsmann brachte ihn in der 61. Minute für Emil Forsberg, äußerte sich Sörloth dagegen bereitwillig. "Es war wichtig, endlich das erste Tor in der Bundesliga zu schießen, das gibt Selbstvertrauen", sagte er den Journalisten am Spielfeldrand und wurde dann doch wieder nur nach seinem Landsmann gefragt. Der sei jetzt seit über einem Jahr "on fire". "Wir pushen uns gegenseitig. Wenn ich ihn in der vergangenen Saison habe Tore schießen sehen, habe ich versucht ebenfalls zu treffen und andersherum."