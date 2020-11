RB Leipzigs Sportchef Krösche verteidigt Neuzugänge: "Werden wertvoll"

Leipzig. Nach einer erneut durchwachsenen Leistung hat RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche die Neuzugänge Alexander Sörloth und Justin Kluivert verteidigt. "Gerade bei Offensivspielern, die neu dazukommen, geht es immer um Timing und Abläufe. Dadurch, dass wir kein Training haben, ist es schwieriger, sich an die Spielweise zu gewöhnen", sagte Krösche am Mittwoch nach dem 0:1 des Fußball-Bundesligisten in der Champions League bei Paris Saint-Germain. "Aber die Jungs hauen sich rein und werden noch sehr, sehr wertvoll für uns werden."

