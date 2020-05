RB Leipzigs Sportdirektor Krösche: Darum fiel Kampl kurz vor Anpfiff aus

Leipzig. Julian Nagelsmann sprach im Interview beim Streaming-Dienst DAZN kurz vor der Partie zwischen RB Leipzig und Hertha BSC Berlin über den Einsatz von Kevin Kampl. In der Spielaufstellung war sein Name auch noch zu lesen. Doch in den allerletzten Momenten, bevor die Akteure den Rasen der Red-Bull-Arena betraten, signalisierte der Mittelfeldspieler offenbar: Es geht nicht. Für den Routinier rückte Tyler Adams in die erste Elf.