RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche dementiert Einigung mit Milot Rashica

Leipzig. Er ist das heißestes Transfergerücht der letzten Wochen und gilt als potenzieller Nachfolger im Angriff von RB Leipzig, falls Timo Werner den Club verlässt: Werder Bremens Milot Rashica (23). Nun hat Sportdirektor Markus Krösche eine Einigung mit den Hanseaten dementiert. „Es ist völliger Quatsch, dass man in der jetzigen Situation schon irgendwelche Konkretisierungen vornehmen kann“, sagte Krösche in einer Schalte mit Medienvertretern am Dienstag. Rashica (55 Bundesligaspiele/17 Tore/9 Vorlagen) sei ein interessanter Spieler, aber es gebe auch viele andere interessante Spieler, mit denen man sich beschäftige. Nun steht bei den Rasenballern erstmal die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg im Fokus. Mit dem Kader der Zukunft will man sich später beschäftigen.