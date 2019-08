RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche kommt zum Talk in die LVZ-Kuppel

Leipzig. Der Überraschungsgast von RB Leipzig ist der Sportdirektor: Markus Krösche wird an diesem Donnerstag zum ersten Mal bei LVZ-Chefreporter Guido Schäfer in der Kuppel des LVZ-Verlagsgebäudes (Peterssteinweg 19) Rede und Antwort stehen. Der Fußball-Talk ist die ideale Einstimmung vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel der Roten Bullen in dieser Saison gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr).