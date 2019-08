RB Leipzigs Testgegner Aston Villa will zurück in die Zukunft

Leipzig. Das Gros der Vorbereitung ist in Beinen und Köpfen, der Countdown auf die vierte Bundesliga- und zweite Champions-League-Saison der Roten Bullen läuft. Bei der heutigen Generalprobe gegen Aston Villa (15.30 Uhr/DAZN überträgt live) werden in der Red-Bull-Arena vornehmlich jene RB-Fußballer zu bewundern sein, die auch Thema fürs Pokalspiel beim VfL Osnabrück (11. August) sind.

Ausnahmen bestätigen diese Regel. Kapitän Willi Orban, 26, hat Schmerzen im mächtigen Oberschenkel, wird wohl pausieren. Auch hinter Schweden-Star Emil Forsberg, 27, steht nach Achillessehnenreizung ein Fragzeichen.

DURCHKLICKEN: Das RB-Training am 31. Juli 2019 Training RB Leipzig am 31. Juli 2019 mit dem Neuzugang im Tor Philipp Tschauner. © Das Training von RB Leipzig am 31. Juli 2019.

Anzeige

Definitiv fehlen wird US-Nationalspieler Tyler Adams. Der 20-Jährige kehrt nach Leisten- und Bauchmuskel-Verletzung und Auszeit biblischen Ausmaßes in der kommenden Woche ins Teamtraining zurück, verpasst aber den Saisonstart. Es war keine so gute Idee, den jungen Mann am 25. Mai ins Pokal-Finale gegen die Bayern zu schicken. Adams war nicht fit, spielte entsprechend, ging unter - und enttäuscht- malade in den Urlaub. Und man stellt sich die Frage, wer seit dem 25. Mai Hand angelegt hat an Adams bzw. dessen Problemzonen.

Coach Julian Nagelsmann blickt so auf die Saison: „Wir wollen nicht unerfolgreicher als in den letzten Jahren sein.“ RB landete seit 2017 auf den Plätzen zwei, sechs und drei. Nagelsmanns Mantra: „Wir wollen mutig und selbstbewusst spielen, offensiv und attraktiv. Und das muss ich vorleben.“ Via lebensbejahender Aufstellungen und Umstellungen. Und durch Einwechslungen, die in der Gedankenwelt des 32-Jährigen ausdrücklich keine Auswechslungen sind.

Aston Villa also. Vor rund 15000 Fans. Ja, Härte-Test und Härte-Gegner, weil Mitglied der Premier League. Die Engländer schwebten gestern Abend ein, nächtigten im Penta-Hotel, jetten nach dem Spiel zurück auf die Insel.

Aston Villa stammt aus dem Birminghamer Stadtteil Aston, war Gründungsmitglied der 1888 geschlüpften Football League und der 1992 geborenen Premier League. Der Verein gehört dem nachweislich nicht klammen Chinesen Xia Jiantong. In der aktuellen Transferperiode hat Villa 17 neue Spieler geholt und knappe 150 Millionen Euro ausgegben. Mehr Geld hat kein Verein der Premier League in die Hand genommen. Alleine der Brasilianer Wesley (kam vom FC Brügge) verschlang 25 Millionen Euro - Astons Rekordtransfer.

Ja, sie wollen wieder anknüpfen an die guten alten Zeiten, als regelmäßig Goldenes/Silbernes in der Vitrine landete. Der größte Erfolg von Aston Villa schmerzt die Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Augenthaler und Co. heute noch. Am 26. Mai 1982 holten sich die Engländer den Europapokal der Landesmeister-Cup. Gegner im Finale von Rotterdam: Bayern München.

DURCHKLICKEN: Das sind RB Leipzigs Zu- und Abgänge Der Kader von RB Leipzig bleibt (natürlich) nicht unverändert. Folgende Zugänge zur Saison 2019/20 stehen bereits fest. ©

Zurück zur Saisoneröffnung der Rasenballer am Samstag: Ab 12.30 Uhr steigt auf der Festwiese ein Kinderfest, nach dem Abpfiff die von Tim Thoelke moderierte Vorstellung der Mannschaft. Marcel Sabitzer und Co. werden echte Kunstleder-Bälle ins Publikum kicken.

Den ausnehmend wichtigen Männlein und Weiblein, auch VIPs genannt, wiederfährt am Dienstag Abend im Stadion Gutes. Julian Nagelsmann, Markus Krösche und ein, zwei Fußballer werden in intimer Runde ihr Innerstes nach Außen kehren. Die Fragen stellt die wunderbare .... Mehr wird nicht verraten.

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!