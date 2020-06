RB Leipzigs Timo Werner: Erst ab der Saison 2020/21 für Chelsea spielberechtigt

Leipzig. Am 1. Juli ist Timo Werners Zeit bei RB Leipzig offiziell beendet. Genau an diesem Tag beginnt sein Vertrag beim FC Chelsea. In die laufenden Wettbewerbe – Premier League, FA Cup und Champions League – eingreifen darf der deutsche Nationalstürmer bei den Londonern allerdings nicht. Erst ab der neuen Saison ist der RB-Rekordtorschütze für die Blues spielberechtigt. Mittrainieren dürfte Werner mit Beginn seines neuen Arbeitspapiers allerdings schon, wie Chelsea-Trainer Frank Lampard auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen West Ham United (Mittwoch/21.15 Uhr) bestätigte.