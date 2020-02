RB Leipzigs Timo Werner: Haflinger, Rennpferd, Phänomen

Leipzig. Vor ein paar Jahren beehrte der große Günter Netzer Leipzig und hinterließ Botschaften von bleibendem Wert. „Ich war kein Trainingsweltmeister“, blickte Netzer auf seine Weltkarriere. Weder bei Real Madrid und schon gar nicht in Gladbach. „Es gab Zeiten, da war ich der Überzeugung: Ich kann auch ganz gut ohne Training auskommen“, erinnerte sich Netzer an seine Zeit als King vom Gladbacher Bökelberg, als er Hennes Weisweiler zur Weißglut brachte und die Kommunikation mit dem Cheftrainer über Friedenstaube Berti Vogts lief.

Weisweiler zu Vogts: „Berti, richte deinem langen Freund aus, dass es schön wäre, wenn er mal wieder an einer kompletten Einheit teilnehmen könnte.“ Netzer zu Vogts: „Richte dem Weisweiler aus, dass mir die letzte Einheit noch in den Knochen steckt.“ Vogts zu Netzer: „Günter, das sag’ ich dem nicht, der bringt uns beide um.“ Weisweiler sah durch Netzer überdies seinen Ruf als Offensiv-Trainer gefährdet. Netzer: „Wenn ich im Spiel mal das Tempo rausgenommen habe, hatte ich am nächsten Tag eine Privataudienz bei Weisweiler. Trainer, sagte ich, wir können nicht 90 Minuten nach vorne rennen.“ Weisweiler: „Sie können nicht 90 Minuten rennen, Sie, Netzer!“

Netzer war ein Wettkampftyp. Einer, der sich im Training nicht quälen musste, um am Wochenende abzuliefern. Weniger war für diesen besonderen Fußballer mehr – jedenfalls unter der Woche. Und er war so gut, dass er sich das leisten konnte.

83 Tore in 210 Spielen

In Leipzig spielt seit Sommer 2016 ein Bruder in Netzers Geiste. Sein Name: Timo Werner. Seine Berufung: Stürmer. Tore pflastern den Weg des Schwaben. Unglaubliche 83 in 210 Bundesligaspielen, elf in 29 Länderspielen. Und das alles mit 23 Jahren.

Werner ist vor allem dann da, wenn es wichtig ist. An Spieltagen. Dann hilft er der Mannschaft, dem Trainer, dem Verein. Dann beglückt er die RB-Fans. Wenn die Trainer dieser Welt nur nach Trainingsleistungen aufstellen würden, hätte Netzer selten und Mario Basler nie gespielt. Wenn RB-Coach Julian Nagelsmann Scheuklappen tragen und jeden gelaufenen Meter und krachenden Zweikampf beim Üben addieren würde, würde Timo Werner nicht in jeder Startelf stehen. Es gibt fleißigere, aber keine effektiveren Fußballer bei RB als den Nationalspieler.

Typen wie Werner laufen sich im Training keinen Krampf in die Waden, freuen sich auf den Wettkampf, sorgen für Lockerheit im Teambus, im Hotel, in der Umkleidekabine. Einen starren Tunnelblick kennt Werner nur aus seiner Stuttgarter Heimat. Wenn er mit seinem KFZ durch einen der zig Tunnel hinab gen Kessel fährt.

Phänomen Werner. Er ist in allen Jugendmannschaften des VfB Stuttgart der Beste und Schnellste. Als er 18-jährig sein Abitur am Untertürkheimer Wirtemberg-Gymnasium ablegt, ist er schon Bundesligaspieler. Er ist anno 2020 schneller als ein Moped, 34 km/h. Er hat in der laufenden Saison 21 Bundesliga-Tore geschossen.

„Gut, dass du so faul bist“

Eins davon hat er dem ab und an erlaubten Müßiggang beim Spiel gegen den Ball zu verdanken. In Dortmund parkt er im Dezember 2019 am Strafraum, nimmt einen BVB-Rückpass dankbar an und netzt ein zum 2:1-Anschlusstreffer. Nagelsmann halb im Scherz, halb bewundernd zu Werner: „Gut, dass du so faul bist.“ Zur Wahrheit gehört auch, dass Werner in jedem Spiel die Elf-Kilometer-Grenze kratzt. Nicht alles im Sprint beziehungsweise intensiv, aber trotzdem respektabel. Und er liebt englische Wochen. Da wird gar nicht trainiert. Werner verbindet die unverwüstliche Gesundheit eines Haflingers mit der Eleganz und Spritzigkeit eines Rennpferdes.

Werner kennt Yoga, Stretching, Grünen Tee und Salatblätter nur vom Hörensagen. Der Mann zelebriert die hohe Kunst der Weglassung auch an anderer Stelle. Als sich seine Kollegen von einem Star-Frisör die Loden legen lassen, ist Werner nicht dabei. Seine Frise ist von Geburt an unverändert und sitzt. Tätowierungen? Ach i wo.

Andere Rolle bei Nagelsmann