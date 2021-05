RB Leipzigs Torwart Gulacsi beendet Saison vorzeitig

Leipzig. Peter Gulacsi vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat die Saison vorzeitig beendet. Der ungarische Nationaltorwart verließ am Montag die Team-Quarantäne, um vor der EM einige Tage mit der Familie zu verbringen. Zudem will der 31-Jährige eine Kapselverletzung am Finger auskurieren. Das teilte der Club mit.

Anzeige