RB Leipzigs Torwart Martínez in Verkehrsunfall verwickelt

Leipzig. RB Leipzigs Ersatztorwart Josep Martínez ist auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der 21-Jährige stieß am Samstagabend mit seinem Wagen am Leipziger Flughafen mit einem Shuttlebus des Airports zusammen.

