RB Leipzigs Torwartscout erwartet ehrgeizigen Martinez: „Wird irgendwann mit den Hufen scharren“

Auch RB -Torwartscout Perry Bräutigam hält große Stücke auf den jungen Schlussmann, der nach dem wahrscheinlichen Abgang der langjährigen Nummer zwei Yvon Mvogo in diese Rolle schlüpfen soll. „Vom Bewegungsablauf her, sieht das alles gut aus“ sagte der 57-Jährige am Rande des Trainingsauftakts des Fußball-Bundesligisten .

Ob der in der berühmten Nachwuchs-Akademie des FC Barcelona ausgebildete Spanier schon das Zeug habe, hinter Peter Gulacsi Ambitionen anzumelden? „Ich bin da immer sehr vorsichtig“, sagte Bräutigam. „Wenn du einen jungen Spieler mit zu vielen Vorschusslorbeeren bedenkst, dann kann das auch nach hinten losgehen.“ Als Negativbeispiel nannte er den früheren Bayern-Hüter Michael Rensing, der lange als Thronfolger von Oliver Kahn galt und gemessen an diesen Erwartungen eine enttäuschende Karriere hinlegte.

Druck von unten auch für Gulacsi wichtig

Bräutigam, der unter anderem für Carl Zeiss Jena, den 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock und dreimal für die DDR-Nationalmannschaft das Tor hütete, weiß selbst, wie hart das Geschäft sein kann. Vor allem, wenn der Platzhirsch keinen Fehler begeht. Der gebürtige Altenburger ist überzeugt, dass Martinez genau wie Mvogo nicht der Typ ist, um sich mit so etwas abzufinden. „Der wird auch irgendwann mit den Hufen scharren, um spielen zu wollen.“ Der Druck der Nummer zwei ist in den Augen Bräutigams auch für Gulacsi wichtig, um an die Leistungsgrenze zu kommen. Er wünscht sich, dass sich die RBL-Goalies weiter „pushen und gegenseitig voranbringen“. Wie schon in den letzten Jahren.