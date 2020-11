RB Leipzigs Trainer Nagelsmann erwartet "offenes Visier" von Paris

Paris. Am Dienstag (21 Uhr) gastiert RB Leipzig bei Paris Saint-Germain zum Rückspiel der Gruppenphase in der Champions League. Mit einem 2:1-Heimsieg im Rücken treten die nun abwehrgeschwächten Roten Bullen gegen eine Mannschaft um Kylian Mbappé und Neymar an. Zwar sind die Superstars der Pariser wieder auf dem Feld, aber auch der Druck liegt bei der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel. Druck allein sei allerdings nicht das alles entscheidende Element, weiß auch Bullen-Coach Julian Nagelsmann. „Was zählt ist die Performance, die Leistung jedes einzelnen Spielers. Es hängt viel von der Tagesform der Mannschaft ab.“ Aber er ist sich auch sicher, dass er und seine Schützlinge eine Chance auf den Sieg haben. Anzeige

Nagelsmann betont Schnelligkeit von Paris

Er erwartet von den Parisern einen offensiven Start. „Wenn Thomas Tuchel und die Spieler von einem Finale sprechen, erwarte ich, dass sie auch so auftreten und Druck machen. Ich erwarte ein relativ offenes Visier beim Gegner, und wir wollen dem Final-Charakter gerecht werden.“ Paris Saint-Germain muss das Spiel unbedingt gewinnen, um eine gute Chance auf das Achtelfinale zu haben.

Ins Duell geht der Bullen-Coach mit der Erfahrung aus schon zwei Begegnungen gegen die Franzosen: Das Hinspiel der aktuellen Gruppenphase, wie auch das CL-Halbfinale vergangene Saison in Lissabon. „Mbappé und Neymar sind zurück. Außerdem hat die Mannschaft sehr gute Abläufe und ist mit ihrer Schnelligkeit gefährlich“, analysiert Nagelsmann den Gegner am Dienstag. Außerdem sei nicht vorauszusagen, in was für einer Grundordnung die Pariser auftreten würden.

Aber bedeutet die gesteigerte Pariser Offensivstärke auch, dass RBL wieder zu ihrem Fußball der Anfangsjahre zurückkehren muss? „Ich glaube nicht, dass wir den RB-Fußball der Anfangsjahre verlernt haben“, sagt Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem Duell gegen den französischen Meister. „Wir werden unter Druck Lösungen kreieren müssen, im Pressing, wie im Umschaltspiel“, erklärt der Bullen-Coach.

Besonderes Spiel für Konaté

Kreativ wird der 33-Jährige vor allem in der Aufstellung der Abwehr sein müssen. Denn die Personalsituation in der Verteidigungsreihe habe sich nicht wirklich entspannt. Benjamin Henrichs habe durchgehend starke Schmerzen im Knie und so könne er nicht spielen, sagt der RB-Trainer. Auch Marcel Halstenberg sei nicht dabei.

Besser sehe die Situation aber bei Nordi Mukiele aus. „Er ist einer, der nach längeren Pausen besonders motiviert ist“, beschreibt Nagelsmann den 23-jährigen Verteidiger. Für einen 90-minütigen Einsatz reicht es nicht. Er hofft ihn aber eine Halbzeit lang einsetzen zu können. Dennoch will er das Abschlusstraining und die Aktivierung am Spieltag abwarten. „Ich muss erst sehen, wer einen klaren Blick hat und vor Energie strahlt, bevor ich entscheide, wie die Startelf aussieht.“