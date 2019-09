RB Leipzigs Trainer Nagelsmann mag keine ungefragten Fotos

Am Samstagnachmittag wird der 32-Jährige wieder im Fokus vieler Kameras stehen. Gegen den FC Schalke 04 will Nagelsmann mit RB die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verteidigen. Die Leipziger empfangen die von drei Siegen in Serie beflügelten Schalker um 15.30 Uhr in der Red-Bull-Arena. „Wir wollen Schalke durch aggressives Verteidigen stoppen“, sagte Nagelsmann.